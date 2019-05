Neuville : "Marquer de gros points durant les deux prochains rallyes"

Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul arrivent fin prêts au départ du Rallye du Portugal, là où ils s'étaient imposés en 2018. Le duo belge, qui a été victime d'une violente sortie au Chili, a pris la route vendredi dernier pour un essai sur les routes portugaises avant le 7e rendez-vous du championnat du monde WRC.

"Tout va bien, on est de retour 100% en forme. Il fallait que je me remette bien et que je soigne bien mon pied durant les deux semaines de break. Ca n'a pas laissé de trace dans la tête : on a pu faire la séance de test et on a trouvé des bons réglages. Le terrain ne devrait pas être trop mauvais pour nous", a expliqué Neuville au micro de notre collègue Olivier Gaspard, envoyé spécial de la RTBF au Portugal.

Le Belge est désormais troisième au championnat avec 110 points, derrière le sextuple champion du monde français Sébastien Ogier (122 pts) et l'Estonien Ott Tanak (112 pts). "Je n'ai pas plus de pression. On sait que les rallyes à venir sont des bons pour nous. On a gagné les deux la saison dernière (ndlr : Portugal et Sardaigne). Il y aura du balayage, on risque d'être moins rapide que les voitures derrière nous. Au niveau du championnat, je pense avoir un petit avantage par rapport à Ogier et Tanak. Les deux rallyes qui viennent, nous devrons marquer de gros points pour les championnats. On sait toutefois que ça va être difficile de s'installer en tête et de creuser des écarts car il y a du balayage sur les épreuves à venir. A partir de la Finlande, il faudra essayer de prendre un peu d'écart. Mon top 3 à la fin du rallye ? Ogier, Tanak et nous-mêmes serons candidats au podium, mais Meeke a toujours été rapide ici. On pourrait aussi voir un Sordo ou un Loeb", a ajouté notre compatriote.

Enfin, le pilote Hyundai est revenu sur quelques détails du parcours portugais : "Vendredi, ce sera un mélange de spéciales étroites, sinueuses. La plus longue de la boucle ne fait que 18 km, avec quelques parties rapides, mais assez techniques. Difficile à dire si le deuxième passage sera encore cassant. Les organisateurs ont travaillé les spéciales, il y a une énorme couche de sable sur la route. C'était dur durant le premier passage de reconnaissance, mais beaucoup plus souple ensuite. On risque d'avoir beaucoup de surprises. On va souvent avoir la sensation de rouler sur la plage. Le samedi, c'est difficile de savoir s'il vaut mieux partir premier ou dernier."