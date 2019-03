Neuville, leader après une grosse attaque en Corse : "Evans n'a rien à perdre, mais je viserai la victoire"

Le Tour de Corse de Thierry Neuville a basculé en l'espace de deux spéciales, ce samedi après-midi : en signant deux meilleurs temps consécutifs alors qu'Ott Tanak crevait et qu'Elfyn Evans ne parvenait pas à suivre son rythme, le pilote belge a grimpé de la troisième à la première place, qu'il entend bien défendre demain au cours des deux spéciales qui figureront au programme de la dernière journée de l'épreuve.

Avec 4.5 secondes d'avance sur Elfyn Evans et le moral gonflé à bloc, le vice-Champion du Monde peut entrevoir de très belles choses...

"On a passé une meilleure après-midi qu'on aurait pu imaginer ! a souri Thierry Neuville au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Corse. On savait qu'il fallait garder un gros rythme, essayer de les maintenir sous pression. La crevaison d'Ott Tanak et la perte de temps d'Elfyn Evans dans la dernière spéciale du jour, c'est tout bon pour nous, cela nous place en tête avec une petite marge d'avance. Il faut garder en tête qu'on peut faire une bonne opération aux deux championnats, mais c'est sûr qu'on va essayer de remporter le rallye !"

"Demain, ce sera une très belle journée, a repris TN. Les spéciales ne sont pas faciles, mais très jolies. J'espère que ce sera aussi joli à l'arrivée ! Gagner, ce sera l'objectif. Il y aura encore des cordes demain, il faudra faire attention aux crevaisons. Elfyn Evans n'a rien à perdre alors que nous, on doit penser aux championnats. Une deuxième place, ce serait pas mal, mais avec la confiance que j'ai dans l'auto actuellement, je pense que c'est faisable."