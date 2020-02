Neuville : "Le résultat n'est pas celui espéré... mais on s'y attendait"

Elfyn Evans (Toyota) occupe la première place à l'issue des trois premières spéciales du rallye de Suède, deuxième manche du championnat du monde WRC. Evans devance son jeune équipier finlandais Kalle Rovanpera. Ott Tanak (Hyundai) est troisième, devant Sébastien Ogier (Toyota). Thierry Neuville (Hyundai) doit jusqu'ici se contenter de la sixième place à 22 secondes.

"On est satisfait de notre matinée, on a géré du mieux qu'on pouvait. Le résultat n'est toutefois pas celui espéré... mais on s'y attendait. Notre position d'ouvreur est un désavantage, notamment sur la partie 'terre'. Chaque voiture est un peu plus rapide que la précédente. On n'arrive pas à faire mieux que ce qu'on a fait. On doit se contenter de la position, mais on peut être satisfait de la boucle réalisée ce matin", a expliqué le Belge à notre micro ce midi.

"Il a fait beaucoup plus froid que prévu donc les pneus n'ont pas surchauffé. Les clous ont plus ou moins tenu. Il reste une spéciale aujourd'hui et on ne partira pas premier normalement. On doit rester focalisé sur Ogier. Il part juste derrière nous, sa position sur la route est plus ou moins équivalente. L'écart est faible, on va essayer d'aller chercher les cinq secondes manquantes. Ca ira mieux demain...", a aussi analysé le pilote Hyundai.