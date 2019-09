Neuville : "La voiture ne nous permettait pas d'aller plus vite"

Thierry Neuville (Hyundai) occupe la 7e place du rallye de Turquie, 11e des 14 manches du championnat du monde (WRC), après la première des deux boucles prévues vendredi dans la région de Marmaris, sur les bords de la Méditerranée. Le Finlandais Esapekka Lappi (Citroën) est en tête avec une marge de 30.2 secondes sur Neuville.

"Ce n'est pas un super début, même si on a tout donné. La voiture ne nous permettait pas d'aller plus vite ce matin. Je sortais des traces tout le temps, je n'arrivais pas à garder l'arrière. La voiture fonctionne généralement mieux dès qu'il y a des ornières, ça devrait être le cas durant la deuxième boucle. On le voit car Mikkelsen va plus vite que nous étant donné qu'il part plus loin sur la route et qu'il y a déjà des traces et du grip", a expliqué Neuville à notre micro.

"Il va falloir éviter les pierres cet après-midi, mais je pense que ce sera une partie de chance aussi. Si la voiture fonctionne bien, il y a moyen d'accélérer le rythme. Il faut constater que Toyota est plus rapide que tout le monde sur pratiquement tous les rallyes. Peut-être un peu moins ici, heureusement pour nous", a aussi analysé le pilote belge.