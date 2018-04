Neuville : "La voiture ne mettait pas en confiance, mais le rallye est encore long..."

Vainqueur l'an dernier, Thierry Neuville (Hyundai i20) pointe vendredi à la troisième place après les deux premières spéciales du Tour de Corse, quatrième manche du championnat du monde des rallyes (WRC). Le Français Sébastien Ogier (Ford Fiesta) est en tête. Au général, Ogier devance le Britannique Kris Meeke (Citroën C3) de 21.1 et le Saint-Vithois de 23.4.

"On a connu un début de rallye très difficile. Je manquais d'efficacité des freins. On va regarder et tout changer. On va travailler un peu sur le setup aussi car la voiture ne mettait pas en confiance. Je devais être un peu en dessous pour être sûr de la garder sur la route. On sait qu'on est pas où on devrait être sur l'asphalte. Les autres ont visiblement progressé, nous très peu. Ca fait forcément un écart", a précisé Neuville à notre micro.

Ca n'empêche pas le Belge de garder des hautes ambitions pour cette épreuve sur l'Ile de Beauté : "On pointe seulement à deux secondes de la 2e place. C'est tout de même positif. Ogier est devant avec plus de vingt secondes, mais le rallye est encore très long..."