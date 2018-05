Neuville : "La voiture mettait à l'aise, elle faisait exactement ce que je voulais"

Thierry Neuville (Hyundai i20) a renforcé sa domination sur le rallye du Portugal, 6e manche du Championnat du monde WRC, accentuant son avance en tête du classement après la deuxième journée disputée samedi dans le nord du pays.

Leader depuis l'ES7, le pilote de 29 ans devance Elfyn Evans (Ford Fiesta) de 39 secondes 8/10, et son coéquipier chez Hyundai Daniel Sordo de 57 sec et 2/10.

"La journée a été presque parfaite. On aurait peut-être pu rouler un peu plus vite dans quelques spéciales, mais finalement nous n'avons jamais perdu trop de temps. On a pu le rattraper dans les spéciales suivantes. Nous pouvons être satisfaits. La voiture mettait vachement à l'aise, elle faisait exactement ce que je voulais. Je pouvais du coup jongler avec et je prenais beaucoup de plaisir", a énuméré Neuville.

"Evans ne lâchait rien car il était en bagarre avec Sordo. J'ai donc dû rouler vite et j'ai attaqué quand je sentais que je pouvais faire la différence. Ca l'a fait à chaque fois. Plein de choses peuvent arriver dans la dernière journée. Il faut croiser les doigts et faire le boulot. J'ai 40 secondes d'avance et il reste 37 kilomètres : à la régulière, ça devrait être bon. Faut pas se déconcentrer ni avoir de soucis. Alors on pourra faire la fête demain", a aussi précisé le Belge.