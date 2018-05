Neuville : "La course n'est pas encore gagnée, il faut gérer tout en attaquant"

Thierry Neuville occupe la première place du rallye du Portugal, 6e manche de la saison WRC, ce vendredi soir. La première journée a été totalement folle, entre crevaisons, sorties et abandons.

Le Belge devance Elfyn Evans et Dani Sordo. Les deux principaux rivaux de notre compatriote au championnat, Ott Tanak et Sébastien Ogier, ont abandonné.

"Etre en tête après cette 1ère journée, je n'y aurais pas cru. On a affiché une bonne gestion et une bonne prise de risques quand il le fallait. On touche aussi une pierre de temps en temps. J'essaie toujours de faire attention de ne pas crever ou arracher une roue. Ca a payé dans cette 1ère journée ultra compliquée. Le choix de pneus n'était peut-être pas le meilleur, mais il s'est montré compétitif. Je m'en suis bien sorti avec, je suis content", a avancé Neuville au micro de notre collègue Olivier Gaspard, envoyé spécial de la RTBF au Portugal.

"Tanak et Ogier ? Ce sont surtout deux erreurs de leur part, ça fait partie de la course. On en a fait aussi. C'est à nous maintenant d'en profiter et d'essayer de prendre un maximum de points ce week-end. Il faut gérer tout en attaquant car c'est une très grosse journée demain. Le deuxième passage sera aussi cassant, voire plus. Nous ne sommes pas à l'abri d'un problème, d'une erreur ou d'une crevaison. La course n'est pas encore gagnée", a aussi précisé le Belge.

"C'était une hécatombe aujourd'hui. Les organisateurs ont voulu proposer un parcours réparé, mais tout est à nouveau détruit après un passage. C'était très éprouvant pour les hommes et les machines. On a essayé de bien préserver la voiture. Comme aujourd'hui, on doit rester calme et gérer", a lui détaillé son copilote Nicolas Gilsoul.