Neuville : "La Corse, un rallye d'endurance où il faut attaquer dès la première spéciale"

Vainqueur à deux reprises du Tour de Corse, Thierry Neuville apprécie énormément le rallye aux "10.000 virages", où il est souvent en mesure de jouer la victoire, ou le podium. Actuellement troisième du classement du Championnat du Monde à dix longueurs du leader, Ott Tanak, le pilote belge doit réaliser un gros coup ce week-end avant de mettre le cap sur l'Amérique du Sud, où se dérouleront les deux prochaines manches du championnat (Argentine et Chili).

"C'est un rallye que j'ai remporté deux fois, et où j'ai beaucoup de bons souvenirs, a précisé Thierry Neuville au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Corse. C'est un rallye "asphalte", ma surface préférée, un rallye technique, difficile pour nous et pour la mécanique... C'est un rallye qui a son charme ! Ce que j'aime moins ici ? Les spéciales sur des routes un peu plus larges, typées "circuit", où je prends moins de plaisir. Mais là où c'est bosselé, étroit, je me régale au volant !"

"Je suis confiant, même si on sait que chaque année ici, dès le shakedown, on a un peu plus de mal, a repris le vice-Champion du Monde. Mais on a bien travaillé, je me sentais très à l'aise dans la voiture lors des tests. Ce rallye est long, compliqué, il n'y aura pas d'assistance vendredi... C'est un rallye d'endurance, mais qui malgré cela nécessite de l'attaque dès la première spéciale : on sait que sur asphalte, c'est difficile de faire de grosses différences. Nous ne sommes pas sous pression, je suis déjà monté deux fois sur le podium en ce début de saison, et j'ai terminé quatrième en marquant de bons points dans la Power Stage au Mexique. Ici, on a une bonne équipe au départ avec Sébastien Loeb, Dani Sordo et moi-même, et sur un rallye aussi spécifique que le Tour de Corse, je pense que nous sommes bien armés. Mon pronostic ici ? Je me mets à la première place, parce que c'est le résultat qu'on espère obtenir, et ensuite, Sébastien Ogier, qui ne sera pas loin, et peut-être Dani Sordo."