Neuville : "La chaleur, le gros souci pour les pilotes et les voitures au Mexique"

Deuxième du Shakedown préparatoire au Rallye du Mexique, troisième manche du championnat du monde WRC, Thierry Neuville semble prêt pour cette longue première journée de course.

"Il n'y a pas grand chose à retenir du Shakedown de la matinée. On a essayé d'améliorer un peu le setup. On perd pas mal de puissance à cause de l'altitude. Ca semble moins flagrant avec cette nouvelle génération de voitures. L'auto réagit moins vite mais ça reste plus ou moins identique en terme de pilotage. Il faut essayer de garder de la vitesse quand il y a de grosses relances derrière", a avoué le Belge avant d'entamer les neuf spéciales du vendredi.

Le pilote Hyundai pointe toutefois une autre difficulté : "La chaleur, c'est le plus gros souci pour les pilotes et les voitures au Mexique. Je dois reconnaitre que je me suis habitué après six années d'expérience ici."