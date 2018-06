Neuville : "L'objectif reste le même, finir devant Sébastien et Ott"

Leader du Championnat du Monde avec 19 points d'avance sur son grand rival Sébastien Ogier, Thierry Neuville retrouve ce week-end le Rallye de Sardaigne, une épreuve qui lui réussit assez bien puisqu'il est monté sur le podium à quatre reprises lors des cinq dernières éditions.

Vainqueur en Suède et au Portugal cette saison, le pilote Hyundai devra ouvrir la route vendredi et tenter de limiter la casse en prenant quelques risques, avant de monter en puissance samedi et dimanche.

"Notre approche ne change pas du tout malgré ces 19 points d'avance, elle doit être la même, a précisé Thierry Neuville au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Sardaigne. L'objectif doit être le même : finir devant Sébastien (Ogier) et Ott (Tanak). D'ici là, il faudra faire le maximum. C'est souvent la première matinée du rallye qui est la plus importante en étant premier ou deuxième sur la route. On verra ensuite où on se retrouve sur la route lors des deux derniers jours, pour voir comment on peut gérer la fin du week-end. Quand on ouvre la route, c'est la prise de risques qui fait la différence. Quand on veut aller vite en balayant, il faut plonger dans les cordes, et... espérer qu'il n'y a pas de pierre cachée, pour éviter une crevaison ou autre. Nous sommes les leaders du championnat, il faut accepter d'ouvrir la route, mais on a bon espoir qu'il pleuve d'ici vendredi matin... Cela gommerait un peu notre désavantage, et on aurait une chance de finir sur le podium !"