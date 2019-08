Neuville : "Je suis confiant et très motivé... J'espère au minimum un podium"

Le Rallye de Finlande n'est pas le préféré de Thierry Neuville, troisième du championnat à 7 unités du leader Ott Tanak, ni de Hyundai. Cette neuvième des 14 épreuves du championnat du monde des Rallyes WRC se déroule de jeudi à dimanche. Elle sonne la rentrée après une pause estivale depuis le Rallye de Sardaigne mi-juin remporté par l'Espagnol Dani Sordo (Hyundaï).

"On a beaucoup travaillé durant les derniers mois, notamment afin de préparer cet événement. Je suis confiant et très motivé. Il y a des améliorations aérodynamiques, sur la face avant et sur les amortisseurs. Ce sont des petits détails qui devraient nous permettre d'être plus compétitifs. Les Toyota semblent plus rapides, mais on connait leurs faiblesses et un rallye est long... Un podium, c'est le minimum espéré durant ce week-end. On prend beaucoup de plaisir ici, mais on est focalisé sur la conduite. C'est le rallye des 1000 lacs et des 1000 sauts, ça demande beaucoup de concentration", a souri Neuville, qui est donc devenu papa pour la première fois, au micro de notre collègue Olivier Gaspard, envoyé spécial de la RTBF en Finlande.