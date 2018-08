Neuville : "Je ne sais pas si on a du bol, on a juste adopté la même stratégie qu'Ogier l'an passé"

Thierry Neuville a terminé le Rallye d'Allemagne à une inespérée deuxième place après avoir souffert durant deux jours, vendredi et samedi, au volant d'une Hyundai i20 Coupé WRC capricieuse. Le leader du Championnat du Monde quitte la Moselle avec 23 points de plus que son principal rival dans la course au titre, Sébastien Ogier, à qui il a finalement repris deux unités au terme d'un week-end compliqué.

"Je ne dirais pas qu'il s'agit vraiment d'une bonne perf' pour nous ce week-end, a d'ailleurs constaté Thierry Neuville au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Allemagne. Cela a été un rallye compliqué dès le début, avec des problèmes de différentiel, puis un changement de boîte... On n'a jamais plus retrouvé le même feeling, et on a vite compris qu'on n'allait pas pouvoir se battre pour la victoire. On a donc opté pour une autre stratégie : être constant et essayer d'éviter les erreurs, ce qui nous a finalement permis de nous installer à la deuxième position du rallye. On a toujours essayé de garder les quatre roues sur la route, et cela a pas mal marché, mis à part un "tout droit" dans la Power Stage qui nous coûte quelques points importants. Mais on ne peut pas gagner à chaque fois !"

Alors qu'il ne reste que quatre rallyes à disputer cette saison, le pilote belge a réussi à creuser un bel écart sur ses adversaires. Mais il devra ouvrir la route, le vendredi 14 septembre prochain, sur les spéciales très cassantes du tout nouveau Rallye de Turquie. La Grande-Bretagne, l'Espagne et l'Australie seront ensuite les trois derniers terrains de jeu des animateurs du Championnat du Monde des Rallyes.

"Je ne sais pas si on a du bol, mais on a opté pour la bonne stratégie, et c'est la stratégie adoptée par Sébastien l'année passée, a conclu le pilote belge. C'est exactement le même scénario ! D'ici la fin de la saison, il va falloir être régulier, essayer d'être sur le podium à chaque fois et prendre les points qu'il y a à prendre. Ici, on est sur le podium, on prend deux points de plus que Sébastien ce week-end, et on fait passer notre avance de 21 à 23 points en tête du championnat. Cela représente quasiment une victoire. A quatre rallyes de la fin de la saison, on est dans une bonne position, mais il ne faut pas se reposer là-dessus : il faut continuer à attaquer et espérer remporter ce titre, pour nous et pour la Belgique."