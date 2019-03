Neuville : "J'espère faire la différence sur les spéciales de demain"

Thierry Neuville a réussi à éviter les soucis ce vendredi en Corse, et a progressivement haussé le rythme pour finalement signer le scratch dans la sixième et dernière spéciale de la journée et revenir à 9.8 secondes de la première place occupée par le surprenant Elfyn Evans.

Plus que jamais en lutte pour la victoire, le pilote Hyundai devra aussi tenter d'aller chercher Ott Tanak : le leader du Championnat du Monde ne compte en effet que 5.3 secondes d'avance sur son rival belge avant la longue et difficile journée qui attend les concurrents samedi.

"Une bonne journée pour nous, même si c'était difficile, avec pas mal de changement de grip, des spéciales aux profils différents..., a souligné Thierry Neuville au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Corse. J'étais assez content de la voiture même si au début je ne me sentais pas trop à l'aise, on a dû adapter les réglages à mi-journée, et à la fin, ça allait bien ! Tout reste ouvert, demain c'est un autre profil, j'espère que cela nous conviendra un peu mieux et que je pourrai faire la différence. Au rythme où ça roule, les écarts seront faibles, même dans la longue spéciale (plus de 47 kilomètres, NDLR). Il va falloir attaquer tout le temps et essayer d'éviter les crevaisons. A ce rythme-là, si on ne rencontre pas de problèmes, c'est celui qui attaque le plus et qui prend le plus de risques qui gagne. Il faudra aller chercher Ott Tanak et Elfyn Evans : on veut la victoire, on a besoin de points, mais si Sébastien Ogier et Ott Tanak terminent derrière nous, c'est déjà pas mal."