Neuville : "Impossible d'aller chercher Tanak à la régulière, on va essayer de finir devant Ogier"

Thierry Neuville occupe la troisième place du Rallye d'Allemagne au terme de la boucle matinale de trois spéciales disputée ce vendredi.

Le leader du Championnat du Monde, qui ouvre la route aujourd'hui, n'a pas connu un début d'épreuve idéal, même s'il a parfaitement limité la casse par rapport à Ott Tanak (Toyota Yaris WRC), qui compte 10.9 secondes d'avance sur le pilote belge, et à Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC), deuxième, mais avec seulement 3.7 secondes d'avance.

"On a fait du mieux qu'on pouvait, a détaillé Thierry Neuville au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Allemagne. En étant premier sur la route, il y avait de temps en temps une fine couche de poussière, ce qui ne nous permettait pas d'attaquer plus. Ensuite, on a embarqué deux roues de secours, c'était un choix plutôt "safe" par rapport à la météo, car il y avait un risque de pluie dans la deuxième des trois spéciales de la matinée. Cela m'a un peu handicapé, parce que je pense que nous étions avec mon coéquipier Andreas Mikkelsen les deux seuls à avoir opté pour deux roues de secours. Malgré cela, une bonne boucle : à trois secondes de Sébastien Ogier, à dix secondes de la tête, on reste au contact."

"Je suis satisfait de nos progrès sur asphalte, on a progressé, mais je pense qu'on pourrait le faire encore plus, a repris le pilote Hyundai. Mais on voit de nouveau que les Toyota sont au-dessus du lot ici, surtout Ott Tanak. Pour nous, ce sera mission impossible d'aller le chercher à la régulière. Mais il faut rester au contact et essayer de finir devant Sébastien."