Neuville : "Il nous manque quelque chose au niveau de la performance"

Le Français Sébastien Ogier (Citroën) a remporté au Rallye du Mexique dimanche sa deuxième victoire en trois manches en Championnat du monde des rallyes (WRC) cette saison. Il devance l'Estonien Ott Tänak et le Britannique Elfyn Evans (M-Sport Ford). Le Belge Thierry Neuville (Hyundai) est 4e.

"La moindre des choses qu'on puisse dire, c'est que c'était un week-end difficile pour nous. Ca a mal commencé avec la crevaison dans la deuxième spéciale. On a essayé de suivre les autres, mais ce n'était pas possible avec nos propres forces. On avait pourtant la sensation de bien faire, même s'il manquait quelque chose. Je ne sais pas ce qu'il manque au niveau de la performance, mais il manque quelque chose. On n'a pas été capable d'afficher la compétitivité de la Suède et du Monte-Carlo. Le débriefing sera comme d'habitude : constructif. Il n'y a pas de panique. On se retrouve à 10 points du leader au lieu de 7 en début de week-end, ce n'est pas catastrophique", a précisé Neuville à notre micro.

Et Nicolas Gilsoul, son copilote, d'ajouter : "Le dénouement final n'est pas dramatique. On termine 4e, c'est sûr qu'on espérait vraiment finir sur le podium. On a laissé la performance pure de côté, on s'est attelé à passer les spéciales sans faire d'erreur. Dans l'équipe, il va falloir travailler techniquement. Année après année, on voit que certains parcours ne conviennent pas à la voiture. Si on ambitionne de gagner à la fin, il va falloir être plus performant sur les terrains où on est d'habitude moins bien. On est à fond sur le sujet avec l'équipe, on attend des améliorations avec impatience. Les rallyes s'enchainent, tout le monde en est conscient."