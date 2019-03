Neuville : "Il faut espérer que les autres rencontreront aussi des petits soucis"

Victime d'une crevaison dès la première spéciale du jour, Thierry Neuville coincé à la neuvième place du rallye du Mexique, troisième manche de la saison. En tête, Andreas Mikkelsen devance Sébastien Ogier et Dani Sordo.

"On a subi une crevaison lente à l'arrière gauche après 5 kilomètres. J'ai vu la pierre sur laquelle on a roulé, elle avait été mise sur la route par la voiture de Tanak. Je n'ai pas pu l'éviter. A partir de là, il fallait gérer pour aller jusqu'au bout de la spéciale", a pesté Neuville.

Le rallye s'annonce long... "On est à 22 secondes de Tanak : on peut essayer, mais aller le chercher sera difficile. Il faut espérer que les autres rencontreront aussi des petits soucis. Sinon, à la régulière, il n'y aura rien à faire ce week-end. De manière générale, j'étais assez content de la voiture. Il semblerait que les Citroën sont très rapides, ou Ogier en tout cas. On va essayer de marquer des points, mais tout dépendra de notre position sur la route demain", a conclu notre compatriote.