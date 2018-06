Neuville : "Grappiller quelques secondes et passer en tête !"

Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) a parfaitement profité des trois spéciales au programme de la matinée pour revenir à moins de cinq secondes de Sébastien Ogier, toujours en tête du Rallye de Sardaigne.

Le pilote belge, très à l'aise dans sa voiture, a réussi à lui reprendre 14.6 secondes en une seule spéciale. En pleine confiance, le vice-Champion du Monde sait qu'il peut réaliser un coup en or dans la course au titre (il compte actuellement 19 points d'avance sur le Français) en cas de victoire sur la terre sarde.

"Notre objectif ce matin était de peu à peu réduire l'écart par rapport à Sébastien, parce que nous savions qu'il serait difficile de réaliser de gros écarts, a développé Thierry Neuville au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Sardaigne, à son retour au parc d'assistance. Mais dans la dernière spéciale de la boucle matinale, on a réussi à faire un gros coup. A mon avis, il n'était pas très à l'aise dans cette spéciale, qui était assez compliquée. Tandis que moi, même si je ne me sentais pas à 100% au début, je me suis senti de mieux en mieux et j'ai constamment augmenté le rythme jusqu'à l'arrivée de la spéciale. J'ai commencé à creuser l'écart, qui a finalement atteint les 14 secondes."

"J'ai une petite avance au championnat qui me laisse un peu de marge, mais notre objectif ce week-end est de prendre plus de points que Sébastien et de repartir d'ici toujours en tête, a conclu TN. Jusqu'à maintenant, il est toujours devant moi, il va donc falloir tenter de grappiller quelques secondes cet après-midi et de passer en tête."