Neuville gomme presque tout son retard et revient à 4.9 secondes d'Ogier ! (LIVE vidéo 16H)

Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC) occupe la tête du Rallye de Sardaigne, septième épreuve du Championnat du Monde des Rallyes, au terme de la boucle de trois spéciales disputée ce samedi matin.

Le Français, qui est remonté de la cinquième à la première place après avoir été impérial sur les routes boueuses de l'ES6 vendredi, ne compte plus que 4.9 secondes d'avance sur Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC), impressionnant dans la dernière spéciale de la matinée.

Le pilote belge a signé le scratch dans l'ES11 et repris la bagatelle de 14.6 secondes au quintuple Champion du Monde, qui était tout simplement dans un mauvais rythme. Pas de chance pour lui, il s'agissait de la plus longue spéciale du rallye (28.89 km), et les deux hommes sont donc quasiment à égalité avant d'aborder les quatre dernières spéciales de la journée.

Ce samedi, sept spéciales figurent au menu des équipages, pour un total de 146.10 kilomètres disputés contre le chrono.