Neuville évite les pièges, les meilleurs ennemis Loeb et Ogier à égalité

Thierry Neuville (Hyundai) est en tête du classement général du Rallye de Turquie, 5e manche (sur 7) du Championnat du monde (WRC), après les six épreuves spéciales de la 2e journée disputées samedi près de Marmaris.

Neuville, victorieux du rallye Monte-Carlo en janvier et 5e du championnat, a creusé un écart de 33.2 secondes sur 'les deux meilleurs ennemis du WRC', accessoirement les deux plus beaux palmarès aussi : Sébastien Ogier (Toyota) et Sébastien Loeb (Hyundai), ex-aequo à la 2e place.

Ogier, leader à midi, a été retardé par une crevaison et des problèmes de boîte de vitesses. Loeb, qui n'a pas couru depuis le Monte-Carlo en janvier (6e), était en tête vendredi soir et a signé le temps scratch dans la dernière spéciale du jour (ES8).

Moins de réussite pour Ott Tanak, champion sortant, victime d'une casse mécanique et contraint à l'abandon.

