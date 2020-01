Neuville : "Evans nous a mis un gros coup, mais on va refrapper !"

Après avoir signé le scratch devant les Toyota de ses rivaux Sébastien Ogier et Elfyn Evans lors de la première spéciale de la matinée, Thierry Neuville a dû déchanter dans la suivante, devancé de 13.8 secondes par un Elfyn Evans très impressionnant.

Le pilote belge accuse à présent 16.6 secondes de retard sur le Gallois, qui est passé en tête du Monte-Carlo avec 4.8 secondes d'avance sur son coéquipier français.

"On avait bien débuté la matinée avec un scratch, et je pense avoir très bien roulé dans la spéciale suivante également, a développé Thierry Neuville au micro d’Olivier Gaspard, l’envoyé spécial de la RTBF dans le sud de la France. J'ai été très surpris par le chrono d'Elfyn, je ne sais pas comment j'aurais pu faire ce chrono. Il y a eu assez de prise de risques de notre côté, mais c'est sûr que dans les gros pièges, on fait tout pour garder la voiture sur la route. Le choix de pneus s'annonce assez difficile cet après-midi, les conditions seront toujours aussi difficiles, et puis, il y a encore une longue journée qui nous attend demain. On continue de tout donner, mais là, on vient de prendre un gros coup. Mais on va refrapper ! La stratégie et la météo pourraient faire la différence."