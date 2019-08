Neuville et Tanak en démonstration dans les vignes : Un vendredi à toute allure en Allemagne

L’Estonien Ott Tanak (Toyota Yaris WRC) occupe la tête du Rallye d’Allemagne, dixième épreuve du Championnat du Monde des Rallyes, au terme des six spéciales disputées ce vendredi. Le Belge Thierry Neuville (Hyundai i20 WRC) pointe à la deuxième place, à 2.8 secondes.

Après plus de cent kilomètres (101.42 très exactement) disputés contre la montre, l'écart entre les deux grands animateurs de la journée, qui se sont partagés tous les meilleurs temps depuis le départ du Deutschland jeudi soir (cinq pour Ott Tanak, deux pour Thierry Neuville), est donc infime avant le programme corsé qui les attend samedi : huit spéciales et 157.92 kilomètres chronométrés à avaler, dont deux passages dans la terrible spéciale de Panzerplatte (41.17 km) dans le courant de l'après-midi, où les pneus seront mis à rude épreuve et les risques de crevaison très élevés...

Dans son débriefing de ce vendredi, Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Allemagne, revient sur l'excellente journée de Thierry Neuville et Ott Tanak, ainsi que sur les soucis rencontrés par Sébastien Ogier, troisième à 22.1 secondes.