Le Finlandais Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris WRC) occupe la tête du Rallye d'Australie, treizième et dernière épreuve du Championnat du Monde 2018, au terme de la cinquième des six spéciales au programme ce dimanche dans la région de Coffs Harbour (dans la soirée et dans la nuit de samedi à dimanche en Belgique). La Power Stage est à vivre en direct vidéo !

Après les abandons de Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) et d'Ott Tanak (Toyota Yaris WRC), partis à la faute dans des conditions très délicates, Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC) est désormais assuré de décrocher un sixième titre mondial consécutif.

Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC), qui avait déjà commis deux petites erreurs en attaquant fort lors de la première boucle de trois spéciales, s'est fait piéger à deux reprises après quelques centaines de mètres dans l'antépénultième spéciale de l'épreuve. Le pilote belge a cette fois endommagé sa suspension et arraché une roue, ce qui l'a contraint à l'abandon.