Neuville et Ogier se chatouillent avant un final explosif, Sordo en patron

Sordo en patron, Neuville et Ogier se chatouillent avant un final explosif - WRC - Rallye de... Thierry Neuville a perdu une place et glissé en troisième position du rallye de Sardaigne, sixième manche (sur huit) du championnat du monde des rallyes (WRC), après les deux dernières spéciales disputées samedi. Le pilote Hyundai pointe à 28.9 de son équipier espagnol Dani Sordo et a été dépassé par le Français Sébastien Ogier (Toyota).