Neuville et Ogier impuissants face à Tanak et aux Toyota vendredi - WRC - Rallye de Finlande -... Jari-Matti Latvala (Toyota) a pris la tête du rallye de Finlande à l'issue de la 2e journée vendredi, devant son équipier Kris Meeke, l'équipe japonaise abandonnant toutefois la 3e place à Esapekka Lappi (Citroën) qui a délogé Ott Tanak du podium provisoire. Au terme de la 11e spéciale disputée, comme la veille, dans les rues de Jyväskylä, le Finlandais précédait de seulement 1,2 seconde le Britannique, son compatriote Lappi et l'Estonien Tanak suivant à moins de 3 secondes.