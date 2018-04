Neuville : "En terme d'attaque, il n'y a déjà plus beaucoup de marge"

Sixième au général à la mi-journée ce vendredi, Thierry Neuville a parfaitement limité les dégâts car il s'élance en deuxième sur la route.

"J'ai tenté de rouler vite dès le début, mais nous avons rencontré beaucoup de poussière dans la première du jour. Il ne fallait pas tout tenter d'entrée. C'était la bonne approche car d'autres sont partis à la faute ou ont rencontré des soucis. Nous sommes toujours en bagarre pour la victoire. Il y a eu des écarts sur certaines spéciales, mais c'est assez serré au général. Au niveau du balayage, ça allait. On reste proche d'Ogier et de Mikkelsen, qui se bagarre pour la tête", a précisé le Belge au micro de notre collègue Olivier Gaspard, envoyé spécial de la RTBF en Argentine.

"Durant l'après-midi (ndlr : il y a cinq heures de décalage avec l'Argentine), ça va être chaud, on va essayer de rester au contact. En terme d'attaque, il n'y a déjà plus beaucoup de marge. Nous avons une évolution au niveau du moteur, mais c'est difficile de l'estimer. Il y a certainement un gain, on essaie d'en profiter", a aussi ajouté le pilote Hyundai.