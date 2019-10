Neuville en patron, Tänak en mode éclair sur l'asphalte, Loeb grimace

WRC Le Débrief - © RTBF

Le débriefing du samedi du WRC Catalogne - WRC - Rallye de Catalogne - 26/10/2019 Thierry Neuville s’est emparé de la tête du Rallye de Catalogne samedi après 13 des 17 spéciales au programme. Auteur de trois scratches sur la journée, il a fait sa part du boulot pour mener tranquillement avec plus de vingt secondes sur ses poursuivants. Ses équipiers Dani Sordo et Sébastien Loeb ont quant à eux connu une journée plus compliquée puisqu’ils ont vu Ott Tänak revenir très fort sur eux. L’Estonien compte encore 3.1s de retard sur Sordo mais s’est emparé de la 3e place au détriment de Loeb. Une remontée très importante dans l’optique du titre pilotes. La bataille sur les routes n’est pas le seul sujet des débats dans le parc auto. Les rumeurs d’un transfert d’Ott Tänak chez Hyundai et de Sébastien Ogier chez Toyota font également discuter.