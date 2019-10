Neuville : "Des conditions glissantes et boueuses... La bagarre est intense !"

Kris Meeke (Toyota) est en tête du Rallye du Pays de Galles, la 12e des quatorze manches du championnat du monde WRC, après cinq des dix spéciales chronométrées au menu de vendredi. Il ne compte que 6 secondes d'avance sur Thierry Neuville (Hyundai). Ott Tanak est quatrième (Toyota), Sébastien Ogier (Citroën) cinquième.

"Ca a été un début de rallye assez difficile, les conditions étaient très glissantes et boueuses. Il y avait de la pluie et une mauvaise visibilité. On a eu un bon départ, mais je n'étais pas en confiance à 100% avec la voiture. On a fait quelques réglages, ce n'est pas forcément mieux, mais le profil des spéciales était un peu moins sinueux. On a donc pu reprendre un peu de temps et se retrouver à la 2e place", a analysé le Belge à notre micro.

"La bagarre est intense, elle continuera cet après-midi. C'est un parcours très piégeux et il ne faisait pas très clair quand on a démarré ce matin. Le risque ? Il court toujours avec nous. On a essayé de gérer. J'ai essayé d'adapter ma vitesse quand c'était plus glissant que durant les reconnaissances", a-t-il aussi glissé.