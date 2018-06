Neuville : "Demain ? Grand gaz, sans sortir la voiture !"

Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) a bouclé une journée très mouvementée avec seulement 3.9 secondes de retard sur Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC), leader du Rallye de Sardaigne jeudi soir, vendredi soir, et enfin samedi soir.

Sera-ce encore le cas dimanche soir ? Plus rapide que son rival pour le titre - et pour la victoire sur la terre sarde - pendant toute la journée malgré une crevaison qui lui a sans doute coûté la tête de l'épreuve, le pilote belge peut légitimement viser la victoire au terme des quatre spéciales qui figurent encore au programme de ce Rallye de Sardaigne.

"Cette bagarre, c'était assez sympa à vivre dans la voiture !, a développé Thierry Neuville au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Sardaigne. On aurait espéré mieux cet après-midi, mais malheureusement, on a crevé. Je n'ai pas compris pourquoi, il va falloir trouver la raison. Sans cela, nous serions beaucoup plus proches de la tête. Une journée compliquée s'annonce demain, mais cela va être sympa à suivre ! Pour nous, cela va être "grand gaz", sans sortir la voiture. Ici, on a vite commis une erreur, un tête-à-queue... Demain, ce sera assez étroit, il faut gérer."

"Nous voulons tous les deux gagner, a conclu TN. J'ai une petite avance au championnat, mais j'aimerais autant la garder ! Si je commets une erreur demain et qu'il gagne, il repasse en tête du championnat."