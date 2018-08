Neuville : "Demain, dans le camp militaire de Baumholder, cela devrait aller mieux"

Thierry Neuville occupe la troisième place du Rallye d'Allemagne au terme des six spéciales disputées ce vendredi.

Le leader du Championnat du Monde, même s'il a tout donné et attaqué à tout-va, n'a pas été capable de suivre le rythme imprimé par Ott Tanak (Toyota Yaris WRC) et Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC), qui se sont isolés aux première et deuxième places.

Le Français compte 15.1 secondes d'avance sur Thierry Neuville, troisième à 27.4 secondes d'Ott Tanak.

"Est-ce qu'il y a de la déception ? Non, parce qu'on a donné le maximum, a souligné Thierry Neuville au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Allemagne. On a opté pour des réglages un peu différents cet après-midi, et cela ne s'est pas avéré parfait. Mais cela devrait aller mieux demain, on verra comment ça se passe. Aller chercher Ott Tanak à la régulière, c'est vraiment impossible, par contre, essayer de maintenir la pression sur Sébastien Ogier, ça, ça devrait être possible. Il faudra aller jusqu'au bout, le rallye est encore long, et tout est encore possible. Demain, nous serons dans le camp militaire de Baumholder, et il y a toujours des choses qui se passent là-bas. Le risque de crevaison est assez élevé, il faut savoir gérer ses pneus... Ce sera une longue course, et nous devons essayer de rester au contact sans en faire trop."