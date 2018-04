Neuville dédramatise sa sortie lors des essais : "Toujours capable d'une cabriole pareille !"

Thierry Neuville, qui a déjà remporté à deux reprises le Tour de Corse et qui est le tenant du titre sur l'île française, sera l'un des grands favoris de la quatrième épreuve du Championnat du Monde des Rallyes ce week-end. Et ce, malgré une impressionnante sortie de route lors d'une séance d'essais mercredi dernier : sa Hyundai i20 Coupé WRC était sortie de la route et avait terminé sa course en contrebas d'un pont.

"Plus de peur que de mal !, a souri Thierry Neuville au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF sur l'île de Beauté. On allait tout simplement un peu trop vite. Lors d'une journée d'essais, on va de plus en plus vite, et on s'est fait avoir. On a un peu glissé, et nous sommes tombés dans un ravin. Si à l'intérieur de la voiture, c'était impressionnant ? Franchement, ça allait encore. Mais on s'est dit que cela faisait très longtemps qu'on n'avait plus fait une cabriole pareille lors d'une séance d'essais. Avant celle-ci, la dernière remontait à plus de deux ans, en Espagne, en 2016. Nous n'étions plus sûrs de savoir si nous en étions encore capables, mais visiblement, oui !"

"Malgré cela, c'était une séance d'essais assez productive, a repris le pilote belge. Cela ne change rien à notre préparation. On a simplement perdu deux heures de roulage, on avait encore deux ou trois trucs à valider sur la voiture, mais on le fera pendant le shakedown demain. Mais nous étions assez satisfaits, et nous sommes prêts à démarrer. Un bon résultat pour nous, ce serait de terminer devant Sébastien Ogier et de prendre un maximum de points. On doit aussi essayer de garder Andreas Mikkelsen derrière, il n'est qu'à 17 points de nous. Et on sait que quand on finit devant Sébastien Ogier en Corse, on n'est en général pas loin du podium ou de la première place !"