Neuville charrie Sordo et espère voir 2 Hyundai sur le podium final

46.5 secondes de retard sur Ott Tanak : Thierry Neuville a parfaitement roulé ce samedi pour s'isoler au deuxième rang du Rallye d'Argentine. Le Belge compte 21.7 secondes d'avance sur Dani Sordo (3e) et un peu plus d'une minute sur Sébastien Ogier (4e).

"Mes mécaniciens m'ont adressé un message ce matin. Ils ont écrit 'Ne pas toucher' sur la pédale de frein de la voiture, pour ne rien lâcher. Ils ont vu que le Tour de Corse était une grosse déception, ils ont tout fait pour nous fournir la meilleure voiture possible ce week-end. Visiblement ça marche car je suis très content de l'auto jusqu'ici. C'était une bonne journée, on a essayé de gérer malgré tout. L'après-midi a été un peu plus facile que la matinée. Dans la dernière, j'ai essayé de faire attention pour éviter les crevaisons", a énuméré Neuville à notre micro après l'ES15.

"On peut espérer de finir à la 2e place et de voir ce qui va se passer. Avoir deux Hyundai sur le podium, ça serait un tout bon résultat. Nous allons emprunter la mythique spéciale d'El Condor dimanche. La montée est généralement plus simple qu'en descente. Je pense qu'il n'y aura pas trop de difficultés. Je félicite Sordo, ça fait très longtemps qu'il n'a pas été mieux que moi sur l'ensemble d'une boucle. Il n'a rien lâché, ce qui est rare chez lui. Je vais à nouveau accélérer quand il faudra demain", a ajouté le Belge.