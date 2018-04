Neuville : "Ce n'est pas un combat avec les autres, c'est impossible de résister"

Sébastien Ogier occupe toujours la tête du Tour de Corse ce samedi soir. Il devance Ott Tanak (44.5 sec), Thierry Neuville (44.6 sec) et Esapekka Lappi (54.9 sec). Longtemps deuxième, Neuville a perdu une place en fin de journée de toute justesse pour 1 dixième de secondes.

"On fait un superbe rallye jusqu’ici, on ne lâche aucune seconde à nos adversaires. On se fait tout de même remonter peu à peu par la concurrence qui a vachement progressé. Il suffit de regarder le classement des spéciales : il y a rarement une Hyundai dans le top 5. C’est frustrant, mais c’est la vie. On a envie de prendre le maximum de points pour l’équipe donc on ne va pas abandonner là. Ce n’est même pas un combat avec les autres. On a fait un super début de rallye donc on avait un peu d’avance. C’est impossible de résister à leur retour", a expliqué le Belge au micro de notre collègue Olivier Gaspard, envoyé spécial de la RTBF sur l'Ile de Beauté.

"Je suis assez satisfait de la voiture, je l’exploite au maximum. Il manque simplement de la performance qu’on doit aller chercher dans le développement. Je pense qu’il faut surtout regarder derrière et pas devant. Il faut accepter de laisser certains partir devant. Même garder Lappi derrière, nous avons très peu de chances. Il faut réussir à ne pas dépasser ses limites. Il va falloir arrêter de jouer, sinon nous serons les prochains dehors", a aussi précisé Neuville.