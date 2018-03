Neuville : "C'est une course d'attente, on peut être satisfait de la 6e place"

Ouvreur vendredi et samedi, Thierry Neuville connait un rallye du Mexique très difficile. Le Belge tente de rester calme, il occupe provisoirement la sixième position.

"Ca n'a pas mieux démarré ce matin avec notre moteur qui a pris de l'eau dans un passage dans un gué. Un dispositif a été activé, mais il n'a pas marché. On peut le prendre un peu plus relax aujourd'hui car on ne sait tout de même rien jouer. On pourrait croire qu'on vient d'accumuler tous les soucis pour la saison. On peut être satisfait avec la 6e place. On aurait espéré être plus proche car ce n'est pas fini devant. Une crevaison ou un tête-à-queue aurait pu nous faire gagner une position. On va devoir faire une course d'attente et espérer jouer un peu de stratégie demain pour la Power Stage", a concédé le pilote Hyundai au micro de notre collègue Olivier Gaspard, envoyé spécial de la RTBF au Mexique.

Le Belge prend son mal en patience. "On va essayer quelques réglages durant l'après-midi pour voir comment on peut gagner en compétitivité. On a envie d'être encore premier au championnat et d'ouvrir la route. La bagarre devant va être intéressante. Je peux encore en profiter. Ogier n'est qu'à 15 secondes, je pense qu'il peut surprendre. Voir Loeb en tête, c'est quand même une surprise. Il a tout de suite retrouvé le rythme. A partir de là, il se sent bien dans l'auto et il a bien profité de sa position hier. Il tient le rythme aujourd'hui. Ogier revient fort, mais il faut le faire."