Neuville : "C'est un coup sur la tête... L'écart avec les autres est choquant"

Sébastien Ogier a empoché le Tour de Corse, quatrième manche du Championnat du monde des rallyes (WRC), et accru son avance en tête du classement général. Le Français a devancé Ott Tanak et Thierry Neuville. Ogier totalise dorénavant 17 points d'avance sur notre compatriote au général.

"Je ressens une frustration, c'est assez logique. On s'est donné à fond durant tout le week-end, on a fait le maximum. On avait toutefois un manque de performance par rapport à la concurrence. Le plus inquiétant pour nous, c'est que l'écart de performance avec les autres est beaucoup trop élevé. Il faut analyser et comprendre pourquoi. Ca a été choquant sur ce rallye. Moi et toute l’équipe prenons un coup sur la tête. On s’en sort finalement bien grâce à notre motivation et notre savoir-faire. On doit se satisfaire avec cette place sur le podium", détaille le pilote belge au micro de notre collègue Olivier Gaspard, envoyé spécial de la RTBF sur l'Ile de Beauté.

"Au Mexique et ici, on a vu que la Ford a effectué un gros step en avant. La Citroën a aussi été très forte sur l’asphalte et Toyota a volé ce week-end. Si on compare les chronos avec les spéciales déjà disputées l’an passé, c’est notre team qui s’est le moins amélioré. Sur la terre en Argentine, pour la prochaine épreuve, ce sera un autre cas, un autre scénario. J’ai bon espoir qu’on soit plus compétitif durant le prochain rendez-vous", a conclu le pilote Hyundai.