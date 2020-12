Neuville : "C'est plus la voiture qui nous conduit que le contraire, c'est un peu la galère !"

Thierry Neuville est parti à la faute dès la première des cinq spéciales au programme de cette journée de vendredi à Monza. Surpris par la boue, le pilote belge a perdu une vingtaine de secondes dans l'aventure...

Il a gommé une bonne partie de son retard dès le second passage dans cette spéciale, mais il a ensuite "tapé' un bloc de béton, endommagé sa suspension à l'avant droit dans l'ES4 et été contraint à l'abandon, perdant par la même occasion ses derniers espoirs de titre mondial.

"On s'attendait un peu à l'arrivée de la pluie et de la neige dans les spéciales de demain, mais nous avons été surpris ce matin par une portion de boue qu'on n'attendait pas du tout, soulignait Thierry Neuville au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Italie, avant de prendre le départ de l'ES4 "fatidique". On a malheureusement perdu beaucoup de temps parce que la voiture ne voulait pas redémarrer. Heureusement, dans la spéciale suivante, on a pu reprendre un peu de ce temps perdu, et on espère faire la même chose dans les spéciales à venir, qui s'annoncent encore plus compliquées. Dans la boue, on n'a aucun contrôle sur la voiture. Pour les premiers sur la route, il y a énormément d'eau stagnante dans les ornières. C'est plus la voiture qui nous conduit que le contraire, c'est un peu la galère !"

"Je vais essayer de garder ce rythme, parce que depuis hier, il est bon, reprenait le vice-Champion du Monde. On va aussi essayer d'éviter de commettre des erreurs, même si ce n'est pas évident. On a de bonnes chances de remonter dans le classement. Demain, il y aura six spéciales où le risque d'avoir de la neige est assez élevé, et on n'a que huit pneus "neige". Il faudra être très malin et bien réfléchir à sa stratégie. Est-ce qu'on s'amuse ici ? On est tous un peu "cul serré", ce n'est vraiment pas évident, mais ça fait partie du boulot. On est tous heureux de pouvoir rouler et de finir cette saison ici à Monza."