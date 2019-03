Neuville : "C'est la 8ième fois qu'on vient ici, on a un peu d'expérience"

Thierry Neuville participera cette semaine à son centième rallye du championnat du monde. En arrivant au Mexique, notre compatriote occupe la deuxième position du classement général derrière Ott Tanak.

"Afin de préparer cette manche, nous avons des bonnes bases dans le Sud de l'Espagne. On y va régulièrement durant l'année. Pour simuler l'altitude, on travaille avec moins de puissance sur la voiture. On se prépare aussi contre la chaleur. Dans les secteurs plus rapides, il faut essayer de casser encore moins la vitesse. On perd environ 20% de puissance. C'est la huitième fois qu'on vient ici, on a un peu d'expérience. On doit faire attention à la voiture et il fait très chaud dans le cockpit", a énuméré le Belge au micro de notre collègue Olivier Gaspard, envoyé spécial de la RTBF au Mexique.

"Le balayage est important ici, mais il le sera un peu moins le vendredi. Les routes ont été retravaillées et le sol est très dur. Le samedi, par contre, il ne faudra pas ouvrir. Tanak va ouvrir vendredi, mais il va certainement être aussi rapide que d'habitude. Le scénario idéal, ce serait de finir devant Ogier et Tanak. L'objectif, une fois de plus, sera de prendre des précieux points pour le championnat. Sauver le vendredi et le rallye pourra prendre une autre dimension pour nous", a conclu le pilote Hyundai.

Le shakedown de cette manche mexicaine se tiendra à 17h00 (heure belge) ce jeudi. La première spéciale débutera elle à 3h08 (heure belge), dans la nuit de jeudi à vendredi.