Neuville : "C'est 1-1 avec Ott, mais ce ne sera pas facile d'aller chercher ces 2.8 secondes !"

Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) a réalisé la journée parfaite en Allemagne, ce qui lui a permis de rester dans le sillage du leader Ott Tanak (Toyota Yaris WRC) avant la journée décisive du Deutschland, samedi.

Deuxième du général à seulement 2.8 secondes de son rival estonien avant les huit spéciales, les 157.92 kilomètres chronométrés à avaler et les deux passages dans la terrible spéciale de Panzerplatte (41.17 km) qui figureront au programme demain, le pilote belge reste en course pour la victoire.

"Il y a bagarre, effectivement !, a souri Thierry Neuville au micro d’Olivier Gaspard, l’envoyé spécial de la RTBF en Allemagne. On s'attendait un peu à ce que ce soit très difficile de battre Ott ce week-end, mais nous sommes assez satisfaits de notre performance ce vendredi. On connaissait tellement bien les spéciales d'aujourd'hui que j'ai essayé d'optimiser mon pilotage et d'être efficace. Il a été un peu plus rapide en matinée, mais cet après-midi, on a pu reprendre trois dixièmes sur la boucle. C'est 1-1, on verra ce qu'il se passe demain !"

"Je pense que la Toyota garde certains avantages, a repris le vice-Champion du Monde. Notamment au niveau de l'aérodynamisme, ici, ça aide énormément ! Nous, c'est la première fois qu'on roule avec la nouvelle aéro à l'avant, et on le sent, la voiture est plus stable dans le rapide. Et eux, je pense qu'ils ont encore un plus grand avantage que nous. Cela leur permet d'être plus en confiance. Mais je pense qu'il doit attaquer aussi ! On voit que quand il se fâche un petit peu, il arrive à faire de petits écarts. Il va falloir aller les chercher ces 2.8 secondes, ce ne sera pas facile. On a repris trois dixièmes cet après-midi en roulant à 100%, sans commettre la moindre erreur, en étant parfait partout !"