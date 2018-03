Neuville blessé au bras suite à des ratés du moteur, Gilsoul raconte la mésaventure

Obligé d'ouvrir la route ce vendredi au Mexique, pour la troisième manche du championnat du monde des rallyes, Thierry Neuville gérait correctement ce difficile rôle, mais le pilote belge a concédé plus de vingt-cinq secondes dans la cinquième spéciale qui n'était longue que de 1.1 kilomètre.

Son copilote Nicolas Gilsoul nous raconte le malheureux épisode. "La matinée était bonne dans des vraies spéciales. On vient de vivre une très courte spéciale en ville durant laquelle nous avons été victimes de ratés du moteur. Il semblerait que ce soit la pression d'essence comme l'année passée. On a fait la spéciale comme un limaçon et on perd une vingtaine de secondes dans l'aventure. Il a dû activer un mode de sécurité et il devait ouvrir sa portière pour faire la manipulation. La portière s'est refermée plusieurs fois sur son bras donc ça lui a écrasé le bras. C'était assez douloureux pour lui", a raconté Gilsoul au micro de notre collègue Olivier Gaspard, envoyé spécial de la RTBF au Mexique.

Et d'ajouter : "On se serait bien passé de ce problème technique. Le plus gros challenge va être de faire un reset dans sa tête en environ cinquante minutes pour ne pas faire des choses stupides durant l'après-midi."

Le copilote de Neuville a aussi détaillé le balayage pour nous. "Le balayage au Mexique est très localisé. Il y a des portions plus sablonneuses et d'autres plus terreuses. Certains endroits sont réparés de manière artificielle donc c'est très changeant. Ca devrait aller mieux pendant l'après-midi", a-t-il conclu.