Neuville : "Avec Ogier au volant de la Yaris, ça sera certainement très compliqué"

La saison de WRC s’est terminée prématurément avec l’annulation du rallye d’Australie. Thierry Neuville avait lui encore "faim de kilomètres". Pour le plaisir, il a pris le volant d’une Corsa jaune au rallye des Crêtes. C’est là qu’Olivier Gaspard l’a retrouvé. Il fait le tour de l’actualité des derniers jours.



Le premier titre constructeur de Hyundai : "C’est le fruit du travail réalisé en amont par une équipe de 250 personnes. Développer trois voitures pendant ses six saisons, ça n’a pas été facile. Tout le monde a été bien secoué mais tout le monde a bien fait le travail. Et ça a payé."



Vice-champion pour la 5e fois, un record pour le Poulidor du WRC : "C’est un peu ça. Même si on a été très, très proche du titre certaines années. Ma carrière est loin d’être finie. Il nous reste encore quelques belles années devant nous et on va tout faire pour en gagner au moins un. Ce qu’il a manqué cette saison ? Il y a deux courses (Chili et Turquie) où on a marqué très peu de points et ça nous a manqué à la fin. Avec trois victoires, 8 podiums et 227 points, c’est notre meilleure saison en WRC."



L’arrivée de Tanak chez Hyundai : "La Toyota a été très performante tout au long de la saison. Souvent après le premier jour de course, les trois Toyota étaient en tête. Personne ne savait rivaliser avec eux. Je connais bien Hyundai, on a une équipe rodée. J’aime bien la voiture et je me sens à l’aise. Je suis bien armé face à Tanak avec la même voiture."



Le passage d’Ogier chez Toyota, l’arrêt de Citroën : "C’était assez clair que si Ogier quittait Citroën, la marque française allait se trouver sans pilote de pointe. Il fallait le garder. Il a décidé de partir. Citroën se retire. C’est à la FIA de proposer des solutions pour attirer des nouveaux constructeurs. Avec Ogier au volant de la Yaris, ça sera certainement très compliqué. Tanak va amener un bon bagage technique chez Hyundai. On va essayer d’en profiter. On aura aussi des évolutions. On espère bien travailler tout au long de l’hiver pour être mieux que la Toyota."



Thierry va maintenant se partager entre des essais développement et d’autres en vue du Monte Carl’. Au milieu de tout ça, il tentera de trouver un peu pour partir en vacances.