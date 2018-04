Neuville : "Au vu des circonstances, terminer deuxième serait un top résultat"

Le duel attendu sur les routes du Tour de Corse entre le quintuple champion du monde en titre Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC) et notre compatriote Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) tient ses promesses.

Le Français, qui compte 4 points d'avance au championnat du monde des rallyes après trois des treize manches, est en tête et possède 33.6 secondes d'avance sur le Belge, 2e, vendredi à l'issue des quatre spéciales de la première journée. Kris Meeke est troisième à 38.7 secondes.

"Je suis satisfait du boulot réalisé par Nicolas, l'équipe et moi à l'assistance à midi. On a pu remettre la voiture en état après les soucis de freins de la matinée. Par contre, je ne suis pas satisfait du résultat. On espérait être plus proche d'Ogier, mais ils ont visiblement fait une superbe journée. On a tenté, mais on n'a pas su suivre", a expliqué Neuville.

"Cette journée devait normalement nous convenir. Elle a visiblement convenu encore mieux à d'autres. Ca reste un rallye très long, tout peut arriver, on verra demain. On doit essayer d'écarter les pilotes derrière nous et espérer qu'il se passe des choses. La première spéciale demain est un mélange tandis que la deuxième est très large et plate. La troisième spéciale, nous avions réalisé le scratch à chaque reprise l'année passée", a-t-il poursuivi.

"Je pense qu'on a fourni un super boulot dans la voiture. On a vraiment tout donné cet après-midi, j'ai donné tout ce que j'avais dans la longue spéciale. On espère bientôt apporter des évolutions afin de jouer à nouveau devant. Au vu des circonstances, terminer deuxième serait un top résultat", a aussi conclu le Belge à notre micro.