Neuville à Ypres avec la Hyundai i20 Coupé WRC : "Pour le plaisir des fans, mais aussi le nôtre"

Thierry Neuville prendra le 28 juin prochain le départ du Rallye d'Ypres, sixième épreuve du Championnat de Belgique des Rallyes, au volant de la Hyundai i20 Coupé WRC qu'il fait briller en Championnat du Monde.

Après deux participations en Hyundai i20 R5, le pilote belge, tenant du titre à Ypres, sera là pour le spectacle au sein de la nouvelle catégorie "Rally Masters" et n'entrera donc pas en concurrence avec les animateurs habituels du Championnat de Belgique.

"L'objectif était de faire un cadeau à tous nos fans belges qui n'ont pas l'occasion de venir nous voir sur les manches du Championnat du Monde, a dévoilé Thierry Neuville, qui dispute cette semaine le Rallye d'Argentine, au micro d'Olivier Gaspard, notre envoyé spécial en Amérique du Sud. Après notre victoire de l'année passée, on ne savait pas trop ce qu'on pouvait encore y faire de mieux. On a la possibilité d'aligner notre WRC à Ypres, et je pense que c'est pour le plaisir des gens, mais aussi de celui de Nicolas (Gilsoul, son copilote, NDLR) et du mien ! Ce ne sera pas vraiment une séance d'essais, notre objectif est plutôt d'être présents en Belgique. Mais c'est vrai qu'un peu de roulage sur asphalte, ça fait toujours du bien !"