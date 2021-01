Neuville à un souffle de la troisième place : "Connaissant mon boss, il va sans doute en demander plus !"

Thierry Neuville a réalisé sa plus belle performance depuis le départ de ce Monte-Carlo en signant le meilleur temps dans la dixième spéciale de l'épreuve, Saint-Clément - Freissinières, avec notamment plus de quarante secondes d'avance sur Sébastien Ogier et Elfyn Evans.

Le pilote belge, remonté à la quatrième place du classement général, n'accuse plus qu'1.4 seconde de retard sur Kalle Rovanpera, troisième.

Ce premier scratch en WRC pour son niveau copilote, Martijn Wydaeghe, est aussi la preuve que la collaboration entre les deux hommes s'améliore jour après jour.

L'objectif principal de Thierry Neuville est toujours de rallier l'arrivée de ce Monte-Carlo, mais il concède que le boss de l'équipe Hyundai Motorsport, Andrea Adamo, pourrait le pousser à viser une place sur le podium.

"Tout s'est assez bien passé dans l'ES10, nous avions un bon rythme dans la voiture, et les conditions étaient assez stables tout au long de la spéciale, a expliqué Thierry Neuville au micro de WRC All Live. Je me suis senti un peu plus à l'aise dans la voiture. J'ai essayé d'être efficace, de trouver du grip et de rouler proprement. Dans un secteur de la spéciale, j'ai senti que j'avais un petit peu plus de grip, j'ai donc décidé de pousser un peu plus. Mais à la fin de la spéciale, j'étais assez surpris de voir les temps, surtout après le résultat de l'ES9, où on avait perdu du temps. On avait dû se battre avec la voiture, OK, mais la perte de temps était très importante. Cela s'est bien mieux passé dans la spéciale suivante ! Depuis le départ, notre but est d'accumuler des kilomètres dans la voiture avec Martijn, de s'habituer l'un à l'autre. On a encore du boulot, il faut donc continuer sur cette voie. Et le Monte-Carlo, c'est probablement la meilleure "école" dont pouvait rêver Martijn pour un début ! Il faudra donc garder la voiture sur la route, surtout après les soucis rencontrés par Ott. Mais connaissant le tempérament de mon boss, il va sans doute en demander plus !"