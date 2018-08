Neuville a fait le maximum, Ogier a tout donné... Mais c'est Tanak qui a cartonné !

L'Estonien Ott Tanak (Toyota Yaris WRC) occupe la tête du Rallye d'Allemagne, neuvième épreuve du Championnat du Monde des Rallyes, au terme des six spéciales qui figuraient au programme ce vendredi.

Grâce à cinq meilleurs temps consécutifs (six en sept spéciales disputées depuis le début de l'épreuve jeudi soir), le vainqueur du dernier Rallye de Finlande a repoussé Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC), le plus rapide lors de la première des six spéciales de la journée, à 12.3 secondes de la première place du classement.

Le Français compte de son côté 15.1 secondes d'avance sur Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC), troisième à 27.4 secondes d'Ott Tanak, et incapable de suivre le rythme du duo de tête malgré un parcours sans-faute et une belle attaque durant toute la journée.

Dans son débriefing de ce vendredi, Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF sur les routes de la Moselle, tend son micro aux deux principaux candidats au titre, Thierry Neuville,et Sébastien Ogier.