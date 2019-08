Neuville, 8e : "On n'a pas à rougir, ce n'est pas catastrophique"

Thierry Neuville occupe la huitième position provisoire au terme de la première journée du rallye de Finlande, neuvième manche du championnat du monde des rallyes. Le Belge a éprouvé quelques difficultés à trouver le rythme et est coincé à trente secondes du leader de l'épreuve, Jari-Matti Latvala.

"Ca a effectivement été difficile. Si on regarde les écarts à la fin de la journée, on a que 15 secondes de retard sur Ogier, qui partait juste devant nous (dont 8 secondes qu'il a pris dans la première spéciale du matin). L'écart a été faible tout au long de la journée. On n'avait pas la vitesse pour suivre durant la matinée. C'était une journée un peu plus difficile, mais on n'a pas à rougir. On est aussi par exemple qu'à 16 secondes de Mikkelsen, qui s'élançait lui derrière nous. Ce n'est pas catastrophique", a expliqué le Belge à notre micro.

Ses équipiers Craig Breen et Andreas Mikkelsen sont devant lui au général, un fait assez rare : "C'est vrai, mais souvent mes équipiers n'étaient pas au niveau. Ils sont vraiment mieux ce week-end. Avec les positions sur la route, ça devient donc plus difficile. On ne joue pas dans un rallye équivalent. De manière générale, on a beaucoup travaillé sur la voiture et je sens cela derrière le volant. Ca va nettement mieux. On a aussi progressé tout au long de la journée. L'attaque est là, il y a un gros rythme, mais les autres sont très rapides. Lappi joue devant avec les Toyota, ça prouve que la Citroën fonctionne très bien aussi. C'est ce qui a permis à Ogier de me distancer un peu. En démarrant troisième sur la route samedi, avec Ogier et Mikkelsen juste après, ça ne devrait pas être catastrophique pour nous."