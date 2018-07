Neuville, 10e : "Ogier est 6e, donc je ne suis pas plus inquiet que ça"

Thierry Neuville, leader du championnat du monde WRC et donc ouvreur sur ce rallye de Finlande, 8e manche de la saison, occupe la dixième position au terme de la 1ère journée.

"On est plus ou moins à notre place aujourd'hui. On espérait être un peu plus rapide par rapport à Ogier, mais il a été plus performant que nous. A part l'erreur qui est entièrement de ma faute, j'ai eu du mal à faire plus que ce que j'ai fait. Je suis un peu déçu de mon erreur, mais c'est une erreur de concentration suite à une mauvaise note au virage précédent", a expliqué le Belge à notre micro.

Et d'ajouter : "Ca n'a pas été plus compliqué que je le pensais. On savait que les Toyota seraient rapides et les Citroën ont fait une belle progression ici. De notre côté, nous avons progressé, mais pas assez. Ogier a bénéficié des consignes d'équipe. C'est sûr qu'ils allaient le faire pour avoir une meilleure position de départ samedi. Nous ne sommes pas dans cette situation, mais le rallye est encore très long. Je ne suis pas plus inquiet que ça. On est 10e, Ogier est 6e. L'écart de points ne serait pas si important."