Nandan : "Neuville est un battant, il fera ce qu'il faut"

Les Hyundai rencontrent quelques problèmes durant le Tour de Corse, la quatrième manche du championnat du monde WRC. Thierry Neuville est 2e, Dani Sordo 7e et Andreas Mikkelsen 9e.

"Ca va être difficile de gagner cette épreuve. La journée de samedi est très dure et pas mal de choses peuvent se produire. Thierry a rencontré des petits soucis avec les freins ce matin donc il n'est pas totalement en confiance. Sur une spéciale de 50 kilomètres en Corse, ce n'est pas bon pour la performance", a directement avancé Michel Nandan.

Et le team principal du team sud-coréen d'ajouter : "On a travaillé pour améliorer la Hyundai sur l'asphalte. On doit encore bosser sur le grip et sur des problèmes de sous-virage, c'est dû notamment au fait que nous possédons la voiture la plus longue du plateau. Tout le monde a travaillé cela dit."

Le dirigeant Hyundai ne baisse pas pour autant les bras pour cette épreuve corse : "On va se battre sur ce rallye et essayer de voir ce qu'on peut faire. Je pense qu'il faut rester serein et prendre un maximum de points. C'est ce que Thierry doit aussi faire. La saison est encore longue... Thierry est un battant. Il veut que ça marche... et nous aussi. Il est totalement conscient du fait qu'un championnat se gagne en prenant des points. Il fera ce qu'il faut."