Munster : "Terminer le Monte Carlo avant le championnat de Belgique avec Hyundai"

Pour la seconde année consécutive, Grégoire Munster s’apprête donc à participer à ce rallye mythique qu’est le Monte Carlo. Au volant d’une Skoda Fabia R5, le jeune Verviétois espère toutefois faire mieux que l’an dernier. Après une bonne entrée en matière, il avait été surpris par une plaque de verglas et avait été contraint à l’abandon le samedi matin. "Je pense que je suis un peu plus serein que l’an dernier. Il faut dire qu’en 2019, c’était mon tout premier rallye en championnat du monde. J’étais assez stressé, surtout sur un rallye aussi mythique et compliqué que le monte Carl avec des conditions difficiles et un choix de pneus très délicat. Pour une première participation, c’était un sacré événement. J’en garde un très bon souvenir même si ça c’était plutôt mal terminé pour moi".

Préparation idéale

Cette année, Grégoire Munster et son copilote, Louis Louka, sont bien préparés comme en atteste leur récente victoire au rallye du Dévoluy, à proximité de Gap. Un rallye aux caractéristiques assez similaires au Monte Carlo : "C’est vrai que nous nous sommes bien préparés. Nous avons remporté le Dévoluy, ce qui reste une très belle performance, alors que nous n’étions pas favoris. Nous avons même réussi à terminer devant le champion de France Asphalte, Yohan Rossel, soutenu par un team officiel, qui y participait aussi. Je dois dire que nous sommes assez fiers mais pas question de planer pour autant. On garde les pieds sur terre parce qu’on sait que ce rallye de Monte Carlo reste une épreuve atypique. Un rallye piégeux avec pas mal de surprises".

Objectif : arriver dimanche Monaco

Contrairement à l’an dernier, Grégoire Munster espère arriver à bon port dimanche à Monaco et terminer ainsi son premier rallye en mondial, dans la catégorie WRC3, sans passer par la case du Super Rally. Pour cela, il compte mettre à profit son expérience afin de ne pas commettre les mêmes erreurs, avec une voiture, préparée par BMA, la structure familiale, qui lui donne entière satisfaction : "Je commence à connaître de mieux en mieux cette voiture. C’est mon septième rallye avec cette Skoda R5 et je dois dire qu’elle me convient parfaitement. Cette voiture marche super bien. Elle est aussi performante sur tous les terrains. C’est donc de bon augure avant le Monte Carlo".

Le regard déjà tourné vers le championnat de Belgique avec Hyundai

Après le Monte Carlo, Grégoire Munster tentera de relever un nouveau challenge. L’info a été officialisée en marge de l’épreuve monégasque, le Verviétois participera au championnat de Belgique des rallyes avec une Hyundai I20 R5. Un projet soutenu par Hyundai Motorport Customer Racing et Hyundai Belux. Champion de Belgique à deux reprises, Grégoire Munster fera partie des favoris pour le titre. La Hyundai I20 sera également préparée par BMA, le team de son Père, Bernard Munster, dont la réputation n’est plus à faire. Il s’agit aussi d’une volonté de Hyundai Belux d’être présent dans un championnat de Belgique de plus en plus consistant. Grégoire Munster aura donc une belle carte à jouer malgré la concurrence vu les engagements de Kris Princen (double champion), Adrian Fernémont (champion en titre), Sébastien Bedoret ou encore Guillaume de Mévius pour ne citer que les principaux prétendants au titre national. "Il s’agit d’une très belle opportunité pour moi. L’occasion de franchir un palier supplémentaire dans ma carrière après mes titres en junior et ma petite expérience en mondial. C’est aussi un nouveau défi vu la concurrence qui est très forte en Belgique. Je compte en tout cas progresser et répondre aux attentes avec cette Hyundai I20 R5 dès le rallye d’Haspengouw, prévu le samedi 29 février, dans la région de Landen".