Mikkelsen évite un tracteur puis sort de la route un peu plus loin : "On a perdu notre concentration"

Andreas Mikkelsen (Hyundai i20 Coupé WRC), alors dans la bagarre pour les premières places, est sorti de la route dans la troisième spéciale de la journée et a été contraint à l'abandon, la mort dans l'âme. Mais le Norvégien a des circonstances atténuantes : quelques secondes avant de partir à la faute, il avait croisé la route d'un tracteur en pleine spéciale, ce qui l'a déconcentré...

"Le tracteur était là, dans la chicane, a résumé Andreas Mikkelsen au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Australie. On l'a évité, je me suis mis à discuter avec mon copilote pour savoir si on devait s'arrêter et le signaler aux commissaires pour éviter qu'un gros accident se produise, et dans le gauche suivant, on a perdu notre concentration, et on est parti à la faute. On aurait pu éviter ça."