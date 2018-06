Mikkelsen boucle la matinée en tête devant Neuville, brillant balayeur et auteur d'un scratch (LIVE 15H)

Andreas Mikkelsen (Hyundai i20 Coupé WRC) occupe la tête du Rallye de Sardaigne, septième épreuve du Championnat du Monde des Rallyes, au terme de la boucle de quatre spéciales disputée ce vendredi matin.

Le Norvégien compte 14.0 secondes d'avance sur son coéquipier belge Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC), deuxième, alors que l'Estonien Ott Tanak (Toyota Yaris WRC), troisième, suit à 16.4 secondes.

Le Finlandais Teemu Suninen (Ford Fiesta WRC) est quatrième, à 22.9 secondes, son leader Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC) est cinquième, un dixième de seconde plus loin (23.0 secondes).

En tant que leader du Championnat du Monde, Thierry Neuville a le désavantage d'ouvrir la route et donc de la balayer pour ses adversaires, mais la pluie, qui est tombée pendant la nuit et en début de matinée, a quelque peu atténué ce désavantage.

Le pilote Hyundai n'a pas laissé passer cette chance et grâce à un gros rythme imprimé et une prise de risques calculée, il a réussi à signer un scratch dans l'ES5 et à rejoindre le parc d'assistance à une inespérée deuxième place.

Thierry Neuville compte notamment 9.0 secondes d'avance sur son principal rival dans la course au titre, Sébastien Ogier, incapable de suivre son rythme et quelque peu désabusé.

Seul pilote de pointe à s'être fait piéger en matinée, Elfyn Evans (Ford Fiesta WRC) a cassé sa direction dès la première spéciale de la journée et, après quelques réparations de fortune, le Gallois a pu repartir, abandonnant toutefois près d'un quart d'heure dans l'aventure.

Ce vendredi après-midi, une deuxième et dernière boucle de quatre spéciales figurera au menu des concurrents.