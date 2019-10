Meeke lance les hostilités sous la pluie, Neuville 2e, Tanak seulement 11e

Après le shakedown empoché ce midi par Kris Meeke devant Esapekka Lappi, Elfyn Evans et Sébastien Ogier, le peloton du WRC s'est élancé ce jeudi soir dans la première spéciale du Rallye de Grande-Bretagne, douzième manche du championnat du monde des rallyes.

C'est à nouveau Meeke qui s'est montré le plus rapide de la première spéciale sur un circuit local très humide (ES1 : Oulton Park). Le pilote Toyota a devancé, sur 3.58 kilomètres, Thierry Neuville (+2.1 secondes), le vétéran Petter Solberg (WRC2, +3.3 secondes), Ogier et Andreas Mikkelsen. Ott Tanak a calé et a perdu quelques secondes (+8.8 secondes). Il est provisoirement 11e.

Vendredi, grosse journée dans cette épreuve disputée au pays de Galles. Les pilotes se départageront sur 9 spéciales, pour un total de 118,25 kilomètres.

Le programme de vendredi :

ES2 : Elsi 1 (11.65 km - 8h17)

ES3 : Penmachno 1 (16.95 km - 8h45)

ES4 : Dyfnant 1 (19.36 km - 10h57)

ES5 : Aberhirnant 1 (9.40 km - 11h55)

ES6 : Elsi 2 (11.65 km - 15h39)

ES7 : Penmachno 2 (16.95 km - 16h07)

ES8 : Slate Mountain (3.53 km - 16h57)

ES9 : Dyfnant 2 (19.36 km - 19h11)

ES10 : Aberhirnant 2 (9.40 km - 20h09)